Väikesaarte laulupidu jõuab järjega Kassari saarele

Trotsides möödunudaastast saare staatuse kadumist, leiab 13. Väike-­

saarte Laulupidu aset Kassari Kiige­platsil. Ürituse ühe eest­vedaja, dirigent Kalev Lindali sõnul on seekordne asukoht valitud selle järgi, et püsielanikega omaette saarte nimekiri, mille pinda veel puututud ei ole, hakkab otsa saama.

Väikesaarte laulupidu on läbi ja lõhki õhinapõhine, isegi sõprus­kondlik tegevus, mis ühendab Eesti Üli­õpilaste Ehitus­maleva taustaga muusika- ja laulusõpru Eesti eri otstest. Oma suvise laulupeo idee ja tuumiku moodustasid kolm koori: Väina­mere EÜE segakoor, Pagana sega­koor ja Tartu Rahva­ülikooli segakoor. Kuigi kogu asja saadab väike huumor, on seltskonnad siiski poolprofessionaalsed ning Tartu Rahvaülikooli segakoori dirigenti Lauri Breedet isegi Tartu Gustav Ernesaksaks nimetatud.

Esimene, Ruhnu saare 1. Üldlaulupidu toimus 2010. aastal ja oli dirigendi sõnul üks tõeliselt muhe üritus, mis nägi välja nagu päris laulupidu. „Rongkäik ja rahvariides lauljad-tantsijad, puhkpilliorkester ja kõrkjad ümber­ringi – see oli tõeline elamus.“ Kalevi sõnul oli esimene pidu üks tõsine kultuurisündmus, kus esinejaid rohkem kui publikut.

Nagu üks õige laulupidu, algab ka seekordne Kassari laulupidu rongkäiguga. Repertuaaris kõlavad nii „Koit“ kui ka „Ta lendab mesipuu poole“ ning valik meeleolukaid koorilaule, rahvatantse ja orkestripalu. Laulupeo kontserdi osale järgneb tants ja trall, mis kestab ööni välja. Pühapäeva hommikut alustatakse traditsioonilise puhkpilli­orkestri SAKU kontserdiga „Kõik puhuvad“.

Korraldajad ütlesid, et on kohalikule kogukonnale sooja vastu­võtu eest väga tänulikud. „Nad on meid kõiksugu korralduslike küsimuste ja inventariga nii palju kui võimalik igakülgselt aidanud,“ ütles Kalev. Eraldi soovis ta tänada ka kohaliku taustaga meest, Raivo Avangot, kes on laulupeo sündimisse mitmel moel panustanud. Muuhulgas kuulub peo repertuaari üks tema kirjutatud laul.

Rongkäik alustab laupäeval kell 17 Leigri kuju juurest ja liigub kontserdipaika Kassari kiige­platsil. Hommikune puhkpillikontsert toimub samuti kiige­platsil.