VÄÄRIKAS | Parvlaev Regula tähistab täna 55. sünnipäeva

Regula oli TS Laevade viiest laevast esimene, mis asus uue operaatori all kohe esimesel päeval, 1. oktoobril 2016, liinireise tegema. Parvlaev Leiger liitus järgmisena 22. detsembril 2016.
UUDISED
Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.
UUDISED
Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Liisa Rätsep: Kui ütlen lähen koju, mõtlen Tartut. Kui ütlen lähen koju-koju, mõtlen Hiiumaad
Vabariigi Presidendi noore IT-teadlase preemia laureaat Liisa Rätsep ütleb enda kohta, et on sada protsenti ja igatepidi juurtega hiidlane.
PERSOON
Noorsootöötaja Kaie Pranno (38) jõudmine oma kutsumuseni ei ole olnud juhuslik ega hetkeline valik, vaid pigem loogiline ja järk-järgult kujunenud teekond.