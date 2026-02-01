Jälgi meid
VÄÄRIKAS | Parvlaev Regula tähistab täna 55. sünnipäeva

1. veebruaril 1971 veeskati Saksamaal parvlaev Regula, mis täna tähistab oma väärikat 55. sünnipäeva.
Parvlaev Regula Heltermaa sadamas. | Raul Vinni

Regula oli TS Laevade viiest laevast esimene, mis asus uue operaatori all kohe esimesel päeval, 1. oktoobril 2016, liinireise tegema. Parvlaev Leiger liitus järgmisena 22. detsembril 2016.

SAARTEL HARULDANE | Talvisel aialinnuvaatlusel nähti Hiiumaal haruldast puukoristajat

Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.

9 tundi ago

KEERULISED OLUD | Regula väljumised pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul on tühistatud

Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.

10 tundi ago

ULGUHIIDLANE | Liisa Rätsep: Kui ütlen lähen koju, mõtlen Tartut. Kui ütlen lähen koju-koju, mõtlen Hiiumaad

Vabariigi Presidendi noore IT-teadlase preemia laureaat Liisa Rätsep ütleb enda kohta, et on sada protsenti ja igatepidi juurtega hiidlane.

12 tundi ago

NOORSOOTÖÖTAJA | Kaie Pranno vajab pidevat arengut

Noorsootöötaja Kaie Pranno (38) jõudmine oma kutsumuseni ei ole olnud juhuslik ega hetkeline valik, vaid pigem loogiline ja järk-järgult kujunenud teekond.

12 tundi ago

