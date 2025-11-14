Oma veerand sajandit on võimule pürgijad lubanud, et kohe-kohe ehitatakse Kärdlasse korterid abivajavate eakate jaoks.
UUDISED
UUS TEENUSMAJA | Vald ehitab Kärdlasse kortermaja abivajavate eakate jaoks
Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.
