Uus parvlaev sõidab elektriga ja mahutab 200 sõiduautot

Soomlaste tehtud uuringu järgi peaks uus laev hakkama sõitma ainult elektriga ja vajadusel ka vesinikkütusel täiesti müra- ja vibratsioonivabalt.

Transpordiamet hankis Soome ettevõttelt Deltamarin Ltd. parvlaeva kontseptsiooni disaini ja teostatavusuuringu, et selgitada, milliste omaduste ja võimekusega parvlaev liinidele kõige paremini sobib. Kohtumiste, arvutuste ning modelleerimise tulemusel töötas Deltamarin Ltd. välja kontseptsiooni, mille järgi sõidab uus hübriidlaev keskkonnasõbralikel kütustel. Ehk siis peamiselt kaldalt elektrienergiaga laetud akutoitel või vesinikust toodetud elektrienergiaga, mida toodetakselaeval kütuseelementide abil.