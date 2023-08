Uus kategooria Hiiumaa Tänab tunnustusüritusel

Hiiumaa arenduskeskus ootab ettepanekuid igaaastaste Hiiumaa Tänab tunnustuste jagamiseks. Sel aastal on lisandunud uus kategooria – Elukeskkonna hoidja, millega tõstetakse esile ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kes on 2022. aastal oluliselt panustanud looduse, omakultuuri ja majanduse tasakaalustatud koostoimesse.

Teised kategooriad on Hiiumaa sõber, initsiatiivika ettevõtte, organisatsiooni või isiku tunnustamiseks, kes oma kogemuste ja teadmistega on järjepidevalt panustanud Hiiumaa arengusse. Kogukonna tegija, kellelegi, kelle tegevus on andnud 2022. aastal olulise panuse saare kogukonnale. Hiiumaa mainekujundaja tiitliga tunnustatakse ettevõtet, organisatsiooni või isikut, kelle tegevus on 2022. aastal oluliselt tõstnud Hiiumaa nähtavust saarelt väljaspool, parandanud Hiiumaa mainet või toonud Hiiumaale tuntust. Samuti tunnustatakse Hiiumaa aasta õpilasettevõtet silmapaistva tulemuse, uuendusliku idee või julge pealehakkamise eest 2022/2023 õppeaastal.