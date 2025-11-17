Jälgi meid
UUS JUHATAJA | Valla sotsiaalkeskuse juhataja leiti kolmandal katsel

Peale kuus kuud kestnud otsinguid õnnestus leida Hiiumaa sotsiaalkeskusele uus juhataja – Triin Simson asub tööle 1. detsembrist.
Avatar photo
Triin Simson on olnud üks eestvedajaid ka Käina kiriku taastamistöödel. | Foto: Eike Meresmaa

Konkursi uue juhataja leidmiseks kuulutas Hiiumaa vallavalitsus välja juuni algul, mõned nädalad peale seda, kui Hiiumaa Sotsiaalkeskuse senine juhataja Riho Rahuoja (1957–2025) maikuus suri. 

