UUS JA ETEM | Ettevõte kinkis Kõrgessaare depoole põranda

„Kusagilt see värv ilmselt saadi ja otsustati, et see pannakse siia maha,“ rääkis Kõrgessaare vabatahtliku tuletõrje seltsi pealik Miko Malk. Kümmekond aastat on see põrand selline olnud, kuid eelmisel aastal liitus Kõrgessaare vabatahtlike päästjatega maaler Rainer Põllu.