ULGUHIIDLANE | Mari-Liis toodi Muhusse

Mari-Liis Rehepapp naerab, et tema mõtles aga kuldse kuu selga ühele mehele, tuli tema juurde Muhu saarele külla ning jäigi. Muhulased ütlevadki, et on loodud ja toodud muhulased ning mere aetud. Naabrimees võttis asja rahulikult kokku, et järelikult oli ta väärt toomist.