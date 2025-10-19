ULGUHIIDLANE | Karmen otsib rütmi saare ja linna vahel

Karmen lisab, et talle ei meeldi mõelda, nagu oleks ta oma juured mujale viinud, kuigi viimased kuus aastat on ta elanud Tallinnas. “Päris kindlat plaani naasta veel pole, kuid pensionipõlve kujutan küll ette Hiiumaal – seal on rahulik ega pea muretsema, kuidas rulaatoriga bussi peale saada,” muigab ta.