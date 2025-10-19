Jälgi meid
ULGUHIIDLANE | Karmen otsib rütmi saare ja linna vahel

Karmen Telvik on noor muusik, kes elab praegu pealinnas. Ent ta ütleb kõhklematult, et tema juured on sada protsenti Hiiumaal. “Tunnen, et ühel hetkel viivad need mind ikka saarele tagasi,” lausub ta.
26.01.2023 Tallinn. Laulja Karmen Telvik. Foto: Sander Ilvest, Postimees

Karmen lisab, et talle ei meeldi mõelda, nagu oleks ta oma juured mujale viinud, kuigi viimased kuus aastat on ta elanud Tallinnas. “Päris kindlat plaani naasta veel pole, kuid pensionipõlve kujutan küll ette Hiiumaal – seal on rahulik ega pea muretsema, kuidas rulaatoriga bussi peale saada,” muigab ta.

