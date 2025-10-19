Karmen lisab, et talle ei meeldi mõelda, nagu oleks ta oma juured mujale viinud, kuigi viimased kuus aastat on ta elanud Tallinnas. “Päris kindlat plaani naasta veel pole, kuid pensionipõlve kujutan küll ette Hiiumaal – seal on rahulik ega pea muretsema, kuidas rulaatoriga bussi peale saada,” muigab ta.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Karmen otsib rütmi saare ja linna vahel
Karmen Telvik on noor muusik, kes elab praegu pealinnas. Ent ta ütleb kõhklematult, et tema juured on sada protsenti Hiiumaal. “Tunnen, et ühel hetkel viivad need mind ikka saarele tagasi,” lausub ta.
