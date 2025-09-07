ULGUHIIDLANE | Birjo muinasjutumaa, mis kasvas kutsumuseks

Tartus Karlova linnaosas asub kohvik Anna Edasi. Seal loeb külastaja ridu, mis avavad perenaise Birjo Urbase maailma: “Hiiumaal Loja külas elasid minu vanavanemad Anna ja August Edasi. See paik oli minu lapsepõlve muinasjutumaa, kus Mamma ja Papa küpsetasid leiba ja suhkrukringleid. Siiani on meeles sahvris olnud hapu leiva ja meekärje lõhn ning õitsvates sirelites sumisevad mesilased. Siin kohvikus tahan selle tunde sulle edasi anda.”