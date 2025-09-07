“Kui panen taldrikule toidu, palun sellele õnnistust, et see inimest toidaks ja annaks energiat,” jagab Birjo. Ta ei küsi kunagi, kas toit maitses, vaid ikka, kas kõht sai täis.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Birjo muinasjutumaa, mis kasvas kutsumuseks
Tartus Karlova linnaosas asub kohvik Anna Edasi. Seal loeb külastaja ridu, mis avavad perenaise Birjo Urbase maailma: “Hiiumaal Loja külas elasid minu vanavanemad Anna ja August Edasi. See paik oli minu lapsepõlve muinasjutumaa, kus Mamma ja Papa küpsetasid leiba ja suhkrukringleid. Siiani on meeles sahvris olnud hapu leiva ja meekärje lõhn ning õitsvates sirelites sumisevad mesilased. Siin kohvikus tahan selle tunde sulle edasi anda.”
Veel lugemist:
ARVAMUS
Meeldiv ja sõbralik linnaruum kutsub inimesi õues aega veetma. Nii kohalikke kui külalisi. Lärmakast, vingusest, ebaturvalisest keskkonnast kiirustatakse ruttu läbi, et peatuda mõnes meeldivas...
PILTUUDIS
Reedel andis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale ametlikult üle Hiiumaa valla vapi.
UUDISED
Sel suvel oli Hiiumaa ilm pigem jahe ja vihmane, näiteks Ristna oli Eestis suve keskmisena kõige jahedam 15,8 °C (norm 16,1 °C).
UUDISED
Septembri alguses sai allkirjad Viscosa kultuuritehase uuendamise ehitusleping, mille järgi hanke võitnud Megaron-E OÜ loob vana kalatehase uueks tuleva aasta mai lõpuks.