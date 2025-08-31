Jälgi meid
UHKE | Salapärased hirved uhkeldavad võimsate sarvedega

Kõpus elutsevad kollaste kõrvamärkidega hirved pakuvad õnnelikele nägijatele silmailu, sest loomade pead ehivad sarved, mis ka jahimeestelt tunnustust pälvivad. Üllatusena on tulnud, aga asjaolu, et kõrvamärkidega on saarel nii hirvepulle, kui ka lehmasid.
Avatar photo
Kollased kõrvamärgid hakkavad hirvedelt hästi silma | Raul Vinni

Hirvede saarele sattumine ja märkide päritolu on seni saladuseks jäänud. Hiiu Leheni on jõudnud arvamusi, et hirved toodigi saarele salaja nö vere parandamiseks. Looma saarele smugeldamine näiteks hobustele mõeldud haagises polevat keeruline. Nii lehmi, kui pulle on nähtud Kõpu poolsaarel, kuid erinevates kantides.

