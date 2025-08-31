Kõpus elutsevad kollaste kõrvamärkidega hirved pakuvad õnnelikele nägijatele silmailu, sest loomade pead ehivad sarved, mis ka jahimeestelt tunnustust pälvivad. Üllatusena on tulnud, aga asjaolu, et kõrvamärkidega on saarel nii hirvepulle, kui ka lehmasid.