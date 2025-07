ÜHISKONDLIKUD AIAMAAD | Kortermajas elades peab saama näpud mullas hoida

Viskoosa Sadama, Kärdla Pae ja Suuremõisa Uue tänava korterite juures on ühiskondlike aiamaid peetud üle neljakümne aasta sama suure südame ja õhinaga kui mis tahes koduaias. Aiapidajad Ene, Toivo, Merike, Liidi ja Hilja ütlevad kõik, et ega nende aiamaal midagi erilist ei ole. Ometi on igas neis midagi, mida teises ei ole.