ÜHED KÕNELUSED KORRAGA | Isamaaga esialgu läbi ei räägita

Sotsiaaldemokraadid ütlevad pressiteates, et kohtusid sel nädalal nelja poliitilise jõuga, kelle hiidlased uude vallavolikogu koosseisu valisid. Eesmärk on moodustada tugev ja laiapõhjaline koalitsioon.
Tervis tarviline vara. Raha eest seda ei saa. Peab ise vaeva nägema. Ilusasti magama, hambaid pesema, köögivilju sööma, palju vett jooma, ennast karastama. Ning...
Isamaa Hiiumaa piirkond saatis välja pressiteate, kus ütleb, et sotside käitumine on vaid näiline kaasamine ning nad kutsuvad esmaspäeval ühise laua taha Valimisliidu Ühine...
Tuuletorn korraldab igal sügisvaheajal Käinas kommijooksu, nii ka kolmapäeval, 22. oktoobril.
Hiiumaa vallavalitsuses on vabanenud vallasekretäri ametikoht. Senine vallasekretär Annika Grauberg, kes on töölt eemal olnud juba pikemat aega, lahkus ametist omal soovil.