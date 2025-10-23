Jälgi meid
ÜHED KÕNELUSED KORRAGA | Isamaaga esialgu läbi ei räägita

Vastukäiguks Isamaa katsele moodustada koalitsiooni ilma sotsideta, saatsid sotsid aga välja pressiteate, et esmaspäeval jätkuvad nende läbirääkimised kõigiga peale Isamaa.

Sotsiaaldemokraadid ütlevad  pressiteates, et kohtusid sel nädalal nelja poliitilise jõuga, kelle hiidlased uude vallavolikogu koosseisu valisid. Eesmärk on moodustada tugev ja laiapõhjaline koalitsioon.

