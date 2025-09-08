TUNNUSTUS | Veerandsada aastat naiskodukaitses

Vähter on Hiiumaa jaoskonna asutajaliige ja kuus aastat olnud ka esinaine. „Ta kuulub praegugi juhatusse, on sportlik ja tervislikke eluviise harrastav liige, kes nakatab oma energiaga teisigi,“ sõnas Hiiumaa jaoskonna aseesinaine Heli Tuisk. Ta lisas, et Vähter on kindla käega reguleerimismeeskonna ülem evakuatsioonirühmas. Teda on tunnustatud Liiliaristi V klassi medaliga, KL Lääne maleva teenetemärgi ja Hiiumaa malevkonna teenetemärgiga.