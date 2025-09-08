Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

UUDISED

TUNNUSTUS | Veerandsada aastat naiskodukaitses

Naiskodukaitse 98. aastapäeval Kuremaa lossis tunnustas esinaine Airi Tooming ka kahte Hiiumaa naiskodukaitsjat, kes organisatsiooni tegevuses osalenud 25 aastat: Marge Vähter ja Anne Kaasik.
Avatar photo
Naiskodukaitse aastapäeval said teenetemärgi ka kaks hiidlast: Anne Kaasik ja Marge Vähter. | Erakogu

Vähter on Hiiumaa jaoskonna asutajaliige ja kuus aastat olnud ka esinaine. „Ta kuulub praegugi juhatusse, on sportlik ja tervislikke eluviise harrastav liige, kes nakatab oma energiaga teisigi,“ sõnas Hiiumaa jaoskonna aseesinaine Heli Tuisk. Ta lisas, et Vähter on kindla käega reguleerimismeeskonna ülem evakuatsioonirühmas. Teda on tunnustatud Liiliaristi V klassi medaliga, KL Lääne maleva teenetemärgi ja Hiiumaa malevkonna teenetemärgiga.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas vanavanemate päeva tähistad? Mis Sulle sellega seostub?

Sirje

2 tundi ago

UUDISED

REIPAD RÜTMID | Esimest korda saab Hiiumaal õppida flamenkotantsu

Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes...

23 tundi ago

GALERIID

GALERII | Esimese septembri aktused Hiiumaa koolides

Suuremõisa Põhikool

1 päev ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Seeneline leidis Tareste metsast mürsu

Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerisid möödunud nädalal juhtumile Hiiumaal, kus Tareste külas leidis metsa seenele käinud inimene 76 mm mürsu koos hülsiga. Demineerijad tegid leiu kahjutuks.

1 päev ago