TUNNUSTUS | Veerandsada aastat naiskodukaitses

Vähter on Hiiumaa jaoskonna asutajaliige ja kuus aastat olnud ka esinaine. „Ta kuulub praegugi juhatusse, on sportlik ja tervislikke eluviise harrastav liige, kes nakatab oma energiaga teisigi,“ sõnas Hiiumaa jaoskonna aseesinaine Heli Tuisk. Ta lisas, et Vähter on kindla käega reguleerimismeeskonna ülem evakuatsioonirühmas. Teda on tunnustatud Liiliaristi V klassi medaliga, KL Lääne maleva teenetemärgi ja Hiiumaa malevkonna teenetemärgiga.
Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes...
Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerisid möödunud nädalal juhtumile Hiiumaal, kus Tareste külas leidis metsa seenele käinud inimene 76 mm mürsu koos hülsiga. Demineerijad tegid leiu kahjutuks.