UUDISED
TUNNUSTUS | Hiiumaalt esitati konkursile kaks kaunist kodu
Üle-Eestilise Kodukaunistamise ühenduse juht soovitab hiidlastel juba praegu mõelda, kelle kaunid kodud esitada järgmisele konkursile – juba teist aastat ainult kahe kodu esitamine on liiga vähe.
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 21. augustil algusega kell 15.00 Kärdlas.
UUDISED
Kolmapäeval algas kandidaatide registreerimine kahe kuu pärast toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal teevad erakonnad ja eeldatavasti üks valimisliit veel viimaseid ponnistusi, et saada pinki pikemaks.
SUVI
Saunabussi peo saunad ja kümblustünnid kütavad 22. ja 23. augustil Männamaal kehad kuumaks. Lisaks on kõigil mobiilsete saunade omanikel võimalus osaleda saunakarika võistlusel, kus...