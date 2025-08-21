Jälgi meid
TUNNUSTUS | Hiiumaalt esitati konkursile kaks kaunist kodu

Üle-Eestilise Kodukaunistamise ühenduse juht soovitab hiidlastel juba praegu mõelda, kelle kaunid kodud esitada järgmisele konkursile – juba teist aastat ainult kahe kodu esitamine on liiga vähe.
Kauni kodu konkursi tänupeole said kutse Kärdla linnaaednikud Sirje Voitka ja Mai Sinilaid. | Foto: Eike Meresmaa

