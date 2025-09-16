TULEKAHJU | Jõeranna külas hävis abihoone

Tulekahju algas kuurist, kus lisaks küttepuudele paiknes ka ATV, mis samuti tulekahjus hävis. Päästjad kustutasid tulekahju kell 20.18. Kannatada sai hoone katus, ning kogu abihoone sai tugevaid vee- ja tahmakahjustusi. Päästjate esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada trimmeriaku laadimisest. Liitiumioonakude tulekahjud arenevad äkiliselt, neid on äärmiselt keeruline kustutada ning mis kõige ohtlikum – põlemisel eraldub mürgine suits. Sellepärast on äärmiselt oluline kasutada CE märgistusega seadmeid, neid korrektselt hoiustada ja laadida ning regulaarselt ka kahjustuste suhtes kontrollida.
