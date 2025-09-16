Jälgi meid
PÄÄSTE

TULEKAHJU | Jõeranna külas hävis abihoone

15. septembril kell 17.54 sai häirekeskus teate, et Jõeranna külas põleb lahtise leegiga abihoone.

Avatar photo
Foto: Päästeamet

Tulekahju algas kuurist, kus lisaks küttepuudele paiknes ka ATV, mis samuti tulekahjus hävis. Päästjad kustutasid tulekahju kell 20.18. Kannatada sai hoone katus, ning kogu abihoone sai tugevaid vee- ja tahmakahjustusi. Päästjate esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada trimmeriaku laadimisest. Liitiumioonakude tulekahjud arenevad äkiliselt, neid on äärmiselt keeruline kustutada ning mis kõige ohtlikum – põlemisel eraldub mürgine suits. Sellepärast on äärmiselt oluline kasutada CE märgistusega seadmeid, neid korrektselt hoiustada ja laadida ning regulaarselt ka kahjustuste suhtes kontrollida.

