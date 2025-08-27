Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

SPORT

TULE KAASA ELAMA | FC Hiiumaa on karikafinaalis!

Avatar photo
Hiiumaa jalgpall. | Foto: Mihkel Naukas

30. augustil ootab meie Hiiumaa jalgpalli esindusmeeskonda ees ajalooline hetk – väikese karika finaal A. Le Coq Arenal. See on suurim areen Eesti jalgpallis ning just seal astuvad hiidlased väljakule, et tuua karikas koju.

“Ootame kogu Hiiumaad ja Hiiumaa sõpru meile ajaloolises finaalis kaasa elama! A. Le Coq Arena mahutab üle 14 000 pealtvaataja ehk saate tulla kõik ja mõni koht jääb ülegi! FC Hiiumaa pole oma ajaloos varem finaalis mänginud ning laual on uhke auhind – lisaks medalitele ka pääse amatööride eurosarja ehk UEFA Regions Cupile.”

Tule kohapeale kaasa elama ja näita, et Hiiumaa jalgpallil on tugev tugi! Kui sa ise staadionile ei saa, jälgi mängu Soccerneti otseülekandest.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

Tõnis Villmäe: Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?

Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...

28 minutit ago

REPORTAAŽ

HIIUMAA PÕLLUPÄEV | Peast põllumehed pidasid Emmastes pidu

Põllumeeste tegemised toovad alati rahva kokku. Nii ka seekordsele Hiiumaa põllupäevale.

1 tund ago

UUDISED

VALIMISED | Henrik Normann kandideerib Hiiumaa vallavolikogusse Isamaa nimekirjas

Hiiumaale elama asunud näitleja Henrik Normann kandideerib 2025. aasta oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa Hiiumaa erakonna nimekirjas.

1 tund ago

UUDISED

VALIMISED | Hiiumaa vallavanema kandidaat on Hergo Tasuja

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkond kogunes esmaspäeval, et valimisprogramm ja vallavanema kandidaat kinnitada.

2 tundi ago