TULE KAASA ELAMA | FC Hiiumaa on karikafinaalis!

30. augustil ootab meie Hiiumaa jalgpalli esindusmeeskonda ees ajalooline hetk – väikese karika finaal A. Le Coq Arenal. See on suurim areen Eesti jalgpallis ning just seal astuvad hiidlased väljakule, et tuua karikas koju.

“Ootame kogu Hiiumaad ja Hiiumaa sõpru meile ajaloolises finaalis kaasa elama! A. Le Coq Arena mahutab üle 14 000 pealtvaataja ehk saate tulla kõik ja mõni koht jääb ülegi! FC Hiiumaa pole oma ajaloos varem finaalis mänginud ning laual on uhke auhind – lisaks medalitele ka pääse amatööride eurosarja ehk UEFA Regions Cupile.”

Tule kohapeale kaasa elama ja näita, et Hiiumaa jalgpallil on tugev tugi! Kui sa ise staadionile ei saa, jälgi mängu Soccerneti otseülekandest.