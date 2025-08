TREENER MURAKAS | Kõigist, kel natukenegi tahtejõudu, saab asja

Laupäeva hommik, kell on kohe-kohe 11 ja õues juuli keskpaiga leitsak – 25 kraadi sooja kindlasti. Selle asemel, et suve logeledes nautida, on kaheksa tervisesportlast otsustanud hoopis Hausma välijõusaali personaaltreener Erkki Muraka ringtrenni tulla. Treenijaid on igas vanuses, Erkki trenn ongi kõigile jõukohane. Ringtreeningu formaadis sooritatakse harjutusi kõigile lihasgruppidele. Aeg-ajalt üllatab Erkki eriti intensiivse HIIT ehk kõrge intensiivsusega intervalltreeninguga või näiteks jooksutrenniga. See, mida treeningul tehakse, oleneb tema sõnul ka ilmast. Palavama ilmaga valib Erkki rahulikumad harjutused, jahedamaga tempokamad, et külm ei hakkaks. “Minu trennist pole vist keegi nii ära läinud, et külm on,” viskab Erkki nalja. Ta utsitab ja motiveerib treenijaid, aga kui kedagi kimbutab vigastus ja harjutust sooritada ei saa või ei jaksa, aitab leida alternatiivi. Tihti näeb ta tervisesportlastes rohkem potentsiaali kui nad ise, utsitades tempot tõstma või raskust lisama, ajal mil treenija hoopis alla anda tahaks. Tema trennis öeldakse tihti, et üksi jõusaalis rassides oleks juba ammu koju ära läinud, aga Erkki motiveerib pingutama.