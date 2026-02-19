Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja märkis, et üks vestlema kutsututest loobus, kuna jääb tegelema oma ettevõttega. Ühe inimesega kohtuti, kuid kandidaadi osas ei olnud vallavanema sõnul kindlust, et kas ta on just nende kogemuste ja oskustega, mida otsitakse.
TÕRGE | Hiiumaa Halduse juhi konkurss kukkus suure kriitika all läbi TÄIENDATUD
Valla kommunaalettevõte Hiiumaa Haldus ei saanud endale üheksa kandidaadi seast uut juhti, sest kolme vestlusvooru kutsutud kandidaadiga eduka töölepinguni ei jõutud. Ettevõtte juhi kohuseid täidab ajutiselt haldusjuht Mart Metsis. Senine juht Indrek Ulla sai hea töö eest lahkumispreemia.
Sõru Muuseum sai MTÜ Hiiukala kaudu 2990 eurot toetust ajaloolise mootorpurjeka “Alar” digimõõdistamiseks ja 3D-mudelite loomiseks. Projektile lisandub valla kümneprotsendiline omaosalus.
