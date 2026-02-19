Jälgi meid
TÕRGE | Hiiumaa Halduse juhi konkurss kukkus suure kriitika all läbi TÄIENDATUD

Valla kommunaalettevõte Hiiumaa Haldus ei saanud endale üheksa kandidaadi seast uut juhti, sest kolme vestlusvooru kutsutud kandidaadiga eduka töölepinguni ei jõutud. Ettevõtte juhi kohuseid täidab ajutiselt haldusjuht Mart Metsis. Senine juht Indrek Ulla sai hea töö eest lahkumispreemia.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja märkis, et üks vestlema kutsututest loobus, kuna jääb tegelema oma ettevõttega. Ühe inimesega kohtuti, kuid kandidaadi osas ei olnud vallavanema sõnul kindlust, et kas ta on just nende kogemuste ja oskustega, mida otsitakse. 

