Coop Hiiumaa kontoritiimi ujumisaktsiooni idee sai alguse sellest, et muidu väga tugeva tervisega meeskonnaliikmed jäid eelmisel sügisel ja talvel kordamööda haigeks. Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antons juhtus käima Tallinnas AS Tere kontoris ja nägi juhuslikult seinakapis rivis hommikumantleid. Imestuse peale sai ta vastuseks, et nende meeskond harrastab talisuplust ja käib lõunapausidel Männiku karjääris või Linnahalli juures ujumas. Seepeale telliti ka Coop Hiiumaa kontorirahvale 11 hommikumantlit ja asendati ennelõunane kohvipaus ujumispausiga.
TÖÖTAJATE TERVISEHÜVED | Kohvipausi asemel turgutav suplus
Coop Hiiumaa asendas ennelõunase kohvipausi ujumispausiga, sest kiire suplus annab kordades rohkem vaimset energiat ning värskendab keha kui tass kohvi. Töötajate tervis ja heaolu on oluline ka teistes saare ettevõtetes.
