TÖÖTAJATE TERVISEHÜVED | Kohvipausi asemel turgutav suplus

Coop Hiiumaa kontoritiimi ujumisaktsiooni idee sai alguse sellest, et muidu väga tugeva tervisega meeskonnaliikmed jäid eelmisel sügisel ja talvel kordamööda haigeks. Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antons juhtus käima Tallinnas AS Tere kontoris ja nägi juhuslikult seinakapis rivis hommikumantleid. Imestuse peale sai ta vastuseks, et nende meeskond harrastab talisuplust ja käib lõunapausidel Männiku karjääris või Linnahalli juures ujumas. Seepeale telliti ka Coop Hiiumaa kontorirahvale 11 hommikumantlit ja asendati ennelõunane kohvipaus ujumispausiga.