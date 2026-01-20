TÖÖINSPEKTSIOON | Hiiumaalt plaanitakse kontrollida kümmet ettevõtet

Tööinspektsioon moodustas sel aastal valimi ettevõtetest, mille tegevusvaldkonnas on rohkelt ohutegureid. Fookuses on eelkõige ehitus, tööstus, transport, põllumajandus ja transport. Tähelepanu pööratakse näiteks renditöötajatele, alaealistele, tõsteseadmetega töötamisele ja kõrgustes töötamisele.
