Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

PERSOON

TÕNU ÕNNEPALU HIIU LEHE KOHVIKUS | Kohvik on kirjanikule vaatlemise koht

Tõnu Õnnepalu jaoks on kohvik midagi enamat kui koht, kust saab kohvi ja koogitüki. See on ruum, kus aeg korraks peatub, kus saab jälgida inimesi ja kuulata kõnekatkeid, mis võivad hiljem mingil kujul ka raamatutesse jõuda.

Avatar photo
Tõnu Õnnepalu Hiiu Lehe kohvikus vestlemas koos peatoimetaja Raul Vinniga. | Foto: Eike Meresmaa

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

PURJETAMINE | Hiiumaa avamerepurjetajad tõid MM-lt hõbeda ja pronksi

Jahtklubi Dago lipu all seilav Olympicu meeskond saavutas avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel Tallinnas B-grupi harrastajate arvestuses hõbemedali ja üldarvestuses oma grupis eestlastest parima tulemuse – kuuenda...

3 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Ministeeriumi uued nõksud

Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik Alo Savi ei mõelnud pea hetkegi, kui vastas jaatavalt ajakirjaniku küsimusele, kas ta tunnetab kogukonna vastuseisu Hiiumaal plaanitavale koolireformile. Ta...

4 tundi ago

UUDISED

HIIDLASE TUNNUS | Populaarsed autokleepsud ühendavad saare rahvast

Ilmselt on nii mõnigi tähelepanelik liikleja märganud autodel Hiiumaa kontuuriga märgiseid. Selliseid sõidukeid ei leia mitte ainult Hiiumaalt, vaid ka mandrilt. Nii nagu teisedki...

7 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvi sai selleks korraks läbi

Suveilmad on selleks korraks möödanik ning ohjad haaravad enda kätte võrdlemisi jaheda õhuga madalrõhualad ning põhjast-loodest tulnud jahedam õhk.

18 tundi ago