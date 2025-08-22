PERSOON
TÕNU ÕNNEPALU HIIU LEHE KOHVIKUS | Kohvik on kirjanikule vaatlemise koht
Tõnu Õnnepalu jaoks on kohvik midagi enamat kui koht, kust saab kohvi ja koogitüki. See on ruum, kus aeg korraks peatub, kus saab jälgida inimesi ja kuulata kõnekatkeid, mis võivad hiljem mingil kujul ka raamatutesse jõuda.
