Peame pakkuma tuge planeerimistegevuse käigus, vajadusel viima kokku võimalikke investoreid ja arendajaid nende sihtgruppidega. Igal muul moel toetama, võimaldamaks lisaks valla enda tegevusele ka erasektoril arendada Hiiumaa elukeskkonda. Või, miks mitte, panustama ka näiteks infrastruktuuride rajamisse.
ARVAMUS
Tõnis Villmäe: Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?
Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi valla kombel ühe või teise tänava korda tegemist, peame Hiiumaal olema abistavad.
REPORTAAŽ
Põllumeeste tegemised toovad alati rahva kokku. Nii ka seekordsele Hiiumaa põllupäevale.
UUDISED
Hiiumaale elama asunud näitleja Henrik Normann kandideerib 2025. aasta oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa Hiiumaa erakonna nimekirjas.
UUDISED
Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkond kogunes esmaspäeval, et valimisprogramm ja vallavanema kandidaat kinnitada.
SPORT
30. augustil ootab meie Hiiumaa jalgpalli esindusmeeskonda ees ajalooline hetk – väikese karika finaal A. Le Coq Arenal. See on suurim areen Eesti jalgpallis...