ARVAMUS

Tõnis Villmäe: Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame tagant?

Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi valla kombel ühe või teise tänava korda tegemist, peame Hiiumaal olema abistavad.
Ettevõtja, Hiiumaa vallavolikogu liige Tõnis Villmäe. | Foto: Merilin Must

Peame pakkuma tuge planeerimistegevuse käigus, vajadusel viima kokku võimalikke investoreid ja arendajaid nende sihtgruppidega. Igal muul moel toetama, võimaldamaks lisaks valla enda tegevusele ka erasektoril arendada Hiiumaa elukeskkonda. Või, miks mitte, panustama ka näiteks infrastruktuuride rajamisse.

