TOHUTULT KAUGE MERETAGUNE KOHT | Monika tegi Hiiumaa kasuks teadliku valiku

Kõik sai aga alguse juba 31 aastat tagasi jaanuaris. Monika tuli saarele külla kursuseõele. Tollal oli Hiiumaale pääsemiseks vaja veel külaliskaardi nime kandnud küllakutset. „Mälestus on kui tohutult kaugest meretagusest kohast, kuna jääolude tõttu sõitsime 4–5 tundi,“ meenutab Monika, et jäädi tormivangi ning saarelt ei saadud plaanitud päeval minema. „Poodides kaup vähenes ja juurde ei tulnud. See oli väga huvitav kogemus.“