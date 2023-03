Tihu järve veetase jääb tõstmata

Kinnikasvamise välti­miseks plaanitud järve veetase jääb tõstmata, kuna ühe maa­omanikuga kokku­leppele ei jõutud.

Algselt plaanis RMK tõsta Tihu järve veetaset 0,5 meetri võrra, et vältida Tihu järve, Keskmise järve ja Kolmanda järve kiiret kinnikasvamist ning luua eeldused järvede isepuhastusvõime kasvuks.

„Tihu järve veetaset tõsta ei saa, kuna see mõjutaks suurel pinnal eramaid,“ selgitas RMK looduskaitse­spetsialist Ants Animägi. „Kavatsus oli, aga kuna seal on eramaid ja me nendega kokkuleppele ei saanud, siis me ei tohi eramaid mõjutada – kui maaomanik ütleb ei, siis on ei.“

Animägi ütles, et järvede kinni­kasvamist peatada küll ei õnnestu, aga tööde käigus ehitatakse põhja­pais, mis stabiliseerib veetaset ja tagab, et see suvel nii palju ei langeks.

„Kindlasti ei tõsteta veetaset nii, et midagi üle ujutatakse. Matkarada kindlasti üle ei ujutata ega mõjutata ka projektialast väljaspool olevaid maid,“ lisas ta.

Taastamistööde käigus on muuhulgas ette nähtud ka meriforelli kude­jõe – Vanajõe – alguse sulgemine 1,8 km pikkusel lõigul. Keskkonna­ameti kinnitusel tehakse trassiraided talvel ja kogu veestikuga seotud osa suvisel madalveeperioodil, kui see ei ohusta meriforelli kudemist ja hilisemat noorjärkude elu.

Hanke võitnud OÜ Tekamer alustas taastamisalale juurdepääsuks vajalike radade rajamisega eelmisel nädalal. Projekti järgi tuleb Õngu raba veerežiimi taastamiseks teha trassiraiet 14 kilomeetri ulatuses, kokku enam kui 9 hektaril. Seejärel

likvideeritakse olemasolevate kuivendus­kraavide vallid ja kasutatakse nendest tekkiv materjal kraavidele turbapaisude rajamiseks.

„Kui algab linnurahu, siis tööd peatatakse,“ selgitas RMK loodus­kaitsespetsialist Hiiumaal Bert Holm. Kuna taastamisalal pesitseb mitmeid kaitsealuseid linnuliike, tohib töid teha kuni 14. märtsini ja siis peale linnurahu uuesti 1. augustist alates. Holm lisas, et suurem töö, paisude rajamine, võetaksegi ette juuli teises pooles.

Õngu raba veerežiimi ja Tihu järve taastamisala asub Aadma, Männamaa, Leigri ja Õngu külades 11 RMK hallataval riigile kuuluval kinnistul.

Tööde maksumuseks ehitus­projekti järgi oli planeeritud 45 000 eurot.