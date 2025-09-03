TERVISEAMET | Hiiumaal on laste vaktsineerimisega hõlmatus aastaga oluliselt paranenud, kuid nakkushaiguste oht püsib

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Keiti Areni sõnul laste vaktsineerimisega hõlmatuse langus Eestis eelmisel aastal peatus ja vaktsineerituse tase on sõltuvalt vaktsiinist isegi protsendi või paari võrra kasvanud. „Kuigi erinevates Eesti piirkondades on hõlmatuse tase erinev, saame öelda, et eelmisel aastal jõudis õigeaegselt vaktsineerima aasta varasemaga võrreldes sihtrühmast rohkem lapsi ja arstide sõnul oli ka neid, kes tegid vajalikke vaktsineerimisi tagantjärele,“ ütles Keiti Aren. „Soovituslikust tasemest oleme siiski veel kaugel ja oht nakkushaiguste puhangute tekkimiseks püsib.“