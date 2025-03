TEKSTIILI KOGUMISRING | Tekstiilitakso saab Hiiumaalt head saaki

„Plekk ei ole surmaotsus ega põhjus, miks rõivaese või mõni kodutekstiil peaks jõudma prügikasti. Need väärivad hoopis uut võimalust. Tekstiilitaksoga kogutud riided parandatakse, tehakse ümber või kasutatakse materjali hoopis millegi uue tegemiseks,“ selgitas projekti juhtiv Auli Uiboupin. Tekstiilitakso kogub kasutatud rõivad ja kodutekstiilid mugavalt otse inimeste kodudest.

Hiiumaal tegi Uiboupin kõige esimese kogumisringi juba eelmise aasta mai lõpus ning on peale seda käinud tellimuste peale.

„Ühe korra sain ühest majapidamisest ulmelise 900 kg tekstiili. Hiiumaa on väga vahva koht olnud selles osas,“ rääkis ta.

Tema sõnul oleks hea, kui korteriühistud teeksid ühise kogumise ja siis telliksid äraviimise teenuse. „Hetkel on seis nii, et keegi helistab ja siis proovin võimalikult jätkusuutliku ringi kokku panna, et siis tiirutama tulla,“ selgitas ta.

Hiiumaal toimub taas kogumisring 29.–30. märtsil 2025 ning järgmine kogumisring on plaanis aprillis.

Lisaks on Auli Uiboupinil olemas suuline kokkulepe Käina Samaaria poega, et proovida kohalikku tekstiili ka Hiiumaal taaskasutada.

Kuidas Tekstiilitakso tellida? 1. Veebilehelt www.v2gi.com lehel „telli“ all on veebi aplikatsioon, mille abil saab inimene sisestada enda info ning nii tellida tekstiili tasuta äraveo, lisades kategooriad, tekstiili seisukorra, koguse jm; 2. Helistades telefoninumbrile 5873 5722; 3. Meili teel hello@v2gi.com; 4. Sotsiaalmeedia vahendusel.

Teeb koostööd

Vähendamaks olmeprügi hulka sattuvate rõivaste ja kodutekstiilide hulka ning hoogustamaks tekstiiljäätmete ringmajandust, alustasid Eesti ökopuhastusvahendite tootja Mulieres ja kodanikualgatusena sündinud „Tekstiilitakso“ koostööd.

Kodumaise ökopuhastusvahendite tootja Mulieres juhatuse liige Merylin Rüütli sõnul on üha enam probleemiks see, et korduskasutuseks kogutud tekstiilide kvaliteet ja väljanägemine on kehv, mistõttu ei saa neid uuesti ringlusse saata. „Kuna tekstiilitakso võtab vastu ka plekilisi tekstiile, otsustasimegi pilootprojektiga liituda, sest näeme selles suurt potentsiaali tekstiiljäätmete probleemi leevendamisele,“ selgitab ta.

Auli Uiboupin lisab, et kõik tekstiilitakso kogutud rõivad ja muud tekstiilitooted pestakse puhtaks Mulierese keskkonnasõbralike puhastusvahenditega. „Kasutatud tekstiilide suurim probleem on enamasti kanga kehv seisukord, milles on osaliselt süüdi keemilised pesuvahendid. Näeme, et keskkonnasõbralike pesuvahenditega muutuvad kangad pehmemaks ja saavad värskema ilme, mis lihtsustab oluliselt nende taaskasutamist.“