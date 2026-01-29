Kõrgetel visiitidel on kombeks teha üksteisele kinke. Lisaks protokollilistele aurahadele kingitakse teineteisele ka midagi, mis võiks oma riiki kuidagi tutvustada või siis kingituse saajale äratundmisrõõmu pakkuda.
TEISTMOODI | Taani kuningale tehtud omalaadne kingitus valmis Hiiumaal
Hiljuti Eestit külastanud Taani kuningas Frederik X sai Eesti presidentilt Alar Kariselt kingituseks Taanist pärit purjelaeva detaili, mille pani kunstilisse vormi Hiiumaa mees Andrus Padu.
