TEEME ÄRA | Talgupäev Hiiumaal keskendub kriisideks valmistumisele

Koostöös Päästeametiga on sel kevadel tähelepanu all kogukondade kriisivalmidus ja kerksuskeskuste loomine. Raamatuaastale kohaselt kutsutakse inimesi hoogustama raamaturinglust ja meisterdama selleks raamatujagamise kappe. Unistamistalgute raames innustatakse aga looma üheskoos Eestile uut visiooni aastaks 2050. Talguid saab kirja panna ja valida talguveebis www.teemeara.ee.

Hiiumaal talguid koordineeriv Ester Tammis rõhutab, et kuigi fookuses on kriisivalmidus, raamatujagamise kappide meisterdamine ja ühise uue visiooni loomine Eestile, ei jää traditsioonilised heakorratööd tegemata ega registreerimata.

„Teeme ikka oma seltsimajade ümbruse puhtaks ja registreerime ka need talgud. Veel parem, kui leiame lahenduse, kuidas tegemisi ja teemasid ühitada: murureha välgutades või kappe meisterdades saab ju mõtteid vahetada, kuidas kriisiga toime tulla, aga vaataksime oma tuleviku suunas ja arutaksime, mida me oma unistuste täitumiseks ise teha saaksime,“ ütles Ester Tammis.

Kerksuskeskuste loomine (valmisolek kriisiks, varjumiskohad) ei aita valmistuda mitte ainult sõjaks, vaid ka näiteks pikemaks elektrikatkestuseks. Tammise sõnul on Hiiumaal täna paljude majade all keldrid, aga ka palju õuekeldreid, mis võiksid olla esmased varjumiskohad oma perele. Ka ühistute majade keldritesse annaks teha väikesed kerksuskeskused.

Päästeameti andmetel näitab inimeste teadlikkus kriisivalmidusest küll paranemise märke, ent siiski on vaja teha veel palju selgitustööd. Tammise sõnul vajaksid rohkem infot just Hiiumaa eakamad inimesed, kes enam tööl ei käi ja kelle suhtlusringkond on jäänud ahtaks.

Seetõttu võiks küla heakorratalgutel rääkida kriisivalmidusest mõni asjatundja kas vallast või päästeteenistusest.

Näiteks on registreeritud Männamaa külatalgud, kus heakorratööde lõppedes on kohal Emmaste teisaldatav mobiilne kerksuskeskus. Piret Sedrik ja Jürgen Post Emmaste päästest näitavad ja selgitavad, kuidas asjad toimivad. Lisaks on talgutele registreeritud unistamispesad Käina ja Emmaste raamatukogus ning raamatuvahetuskapp Moka külas.