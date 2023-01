Tasakaal Hiiumaa metsade majandamise ja säilitamise vahel peitub hariduses

Kui midagi on vaja majandada ja säilitada tasakaalukalt, siis peab olema selleks tarkust. Peame tunnistama, et tarkust saab ainult õppides ja selleks on võimalusi väga palju.

Detsembri keskel juhtus kaks asja. Hiiumaale jõudis lumetorm ja paljudes kodudes kadus elekter. Ei üks ega teine ole saarel midagi uut. Eriti hull oli lugu Kõpus, kus mõned majad olid vooluta terve nädala. Ei ole normaalne.

Rohkete elektrikatkestuste üheks põhjuseks olid lumises metsas liinidele kukkunud puud. Elektrilevi teatel tuleks katkestuste vähendamiseks raiuda Eestis liinide ümbert kokku Hiiumaa suurune maa-ala metsa. Ei ole esimene kord, kus Hiiumaad uudistes mõõtühikuna kasutatakse. Paneb mõtlema.

Sellel aastal on Hiiumaal aga palju räägitud sellestki, et metsa raiutakse palju ja ei tohiks üldse raiuda. Tallinnast tulnud inimesed räägivad sellest innustunult ja hiidlased noogutavad kaasa. On ju tore, kui puud kasvavad. Kuni tuleb torm ja sellest, mis siis võib juhtuda, kirjutasin eespool.