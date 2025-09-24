Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

TARGAD HIIDLASED | Enamik hiidlasi on kesk- või kutseharidusega

Keskharidusega inimesi on Hiiumaal 25-aastaste ja vanemate seas 45,3%, mis tähendab, et keskharidus on igal teisel rohkem kui 25-aastasel hiidlasel.

Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Statistikaameti andmetel on igal kolmandal üle 25-aastasel Hiiu maakonna elanikul kõrgharidus, neist magistrikraadi omanikke on kõige rohkem ehk üle tuhande.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 25. septembril

Hiiu Leht 25. septembril Arvamus | Kaitsetahe – mis seda kahandab ja mis kasvataks? Arvamus | Kelle poolt hääletada? Kolm eelistust Tänavaküsitlus | Kuidas...

1 tund ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 25.09.2025 (41)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.

2 tundi ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kultuurikeskuse idee muutub juba konkreetsemaks

Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks...

2 tundi ago

UUDISED

EKSOOTILINE MAIUS | Hiidlaste lemmikmoosiks valiti mango-kiivimoos

Suurel hiidlaste sügislaadal valis 250 inimest kümne moosi seast oma lemmiku ning ülekaalukalt tuli võitjaks Liis Oja eksootiline maius.

3 tundi ago