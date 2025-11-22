Jälgi meid
Ttstuudio 21-28.11

KULTUUR

TÄNULIKKUSEST SUHETES | Suhete hoidmist saab õppida

Nädalapäevad tagasi viisid Tallinna Ülikooli õppejõud Aleksander Pulver ja Ruth Shimmo Kärdla baptistikoguduse palvelas läbi kahepäevase koolituse, kus tõid esile, et suhete hoidmise keskmes on tänulikkus.
Avatar photo
Tallinna Ülikooli õppejõud Aleksander Pulver ja Ruth Shimmo. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Tänulikkus pole ammu enam “pehme” teema. Viimastel aastatel on selle kohta ilmunud sadu teadusartikleid – rohkem kui kunagi varem. Psühholoogid ja neuroteadlased on avastanud, et kui inimene tunneb tänulikkust, aktiveeruvad ajus piirkonnad, mis on seotud emotsioonide, aga ka empaatia ja kaastundega. Tänulikkus ei ole ainult tunne, vaid ajus reaalselt toimiv protsess, mis paneb inimese tegutsema nii ennast kui teisi arvestavalt. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KÜLALUGU

KIIRE INTERNETI KÜLA | Nõmba lubab käia Stockholmi ülikoolis

Nädal pärast sügisest kellakeeramist on kaamos võidukäiku alustanud. Ilm on hall, udutab vihma. Kell neli on kottpime. Märjad õued lirtsuvad porist. Lompide vahelt viib...

3 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kõpu radarpost sai nurgakivi

Hiiumaal pandi nurgakivi asetamisega ametlik algus Kõpu radarposti ehitusele.

20 tundi ago

POLITSEI

POLITSEI | Joobes juht sõitis Kärdlas politseiautole otsa

Kärdlas leidis 17. novembri hilisõhtul aset juhtum, kus joobekahtlusega juht sõitis otsa seisvale politsei alarmsõidukile. 

23 tundi ago

UUDISED

SELGUS TULEKAHJU PÕHJUS | Aegunud elektrisüsteem põhjustas hukkunuga lõppenud tulekahju

Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.

1 päev ago