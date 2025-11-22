TÄNULIKKUSEST SUHETES | Suhete hoidmist saab õppida

Tänulikkus pole ammu enam “pehme” teema. Viimastel aastatel on selle kohta ilmunud sadu teadusartikleid – rohkem kui kunagi varem. Psühholoogid ja neuroteadlased on avastanud, et kui inimene tunneb tänulikkust, aktiveeruvad ajus piirkonnad, mis on seotud emotsioonide, aga ka empaatia ja kaastundega. Tänulikkus ei ole ainult tunne, vaid ajus reaalselt toimiv protsess, mis paneb inimese tegutsema nii ennast kui teisi arvestavalt.