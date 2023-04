Talgupäeva keskmes on keldrid, saunad ja koolid

Traditsioonilisele maikuu esimese laupäeva ehk 6. mai Teeme Ära talgupäevale on tänaseks Hiiumaal registreeritud üheksa talgut. Nende seas on ühed saunatalgud kodutalus ja ühed korteriühistute keldritalgud Suuremõisas. Emmaste kool ja Emmaste Vaba Aja Keskus rajavad ühiselt Emmaste kooli ümber niidulillede välja. Koolijuht Anneli Sadam ütles, et nende talgupäev on inspireeritud ühest Teeme Ära projekti selleaastasest juhtmõttest, mille eesmärk ongi hoida elurikkust. “Koolipere, mis toimib otsekui kirju mesilaspere, veedab suure osa oma ajast koolimajas ja selle ümbruses ning mõnusalt elurikas õpikeskkond mõjub inspireerivalt ja virgutavalt,” lausus Sadam. Lisaks tekitab selline õueala tema veendumusel huvi ümbritseva vastu ning pakub avastamisrõõmu. Ühiselt sellise keskkonna loomine ja hoidmine annab tema sõnul hea tunde ning teadmise, et me hoolime liikidest ja nende käekäigust.