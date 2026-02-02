TAHMAPÕLENG | Ridaelamu korsten süttis põlema

1. veebruaril kell 22.25 kiirustasid päästjad Männamaa külla Tiigi teele, kus oli põlema süttinud ridaelamu korsten. Päästjad kustutasid tahmapõlengu ning kontrollisid üle katuse ja pööningu. Edasist ohtu ei täheldatud.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
ARVAMUS
Riigil tuleks eraldada igal aastal TS Laevade puhaskasumist paar protsenti, et see raha sobivate ilmaolude korral koheselt avaliku jäätee rajamisse suunata. Et tagada jääteede...
UUDISED
Talvise aialinnuvaatluse käigus nähti Hiiumaal 32 erinevat linnuliiki ning tavapäraste aialindude kõrval märgati ka saartel haruldast puukoristajat.
UUDISED
Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.