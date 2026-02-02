Jälgi meid
TAHMAPÕLENG | Ridaelamu korsten süttis põlema

Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.
Foto: Eike Meresmaa

1. veebruaril kell 22.25 kiirustasid päästjad Männamaa külla Tiigi teele, kus oli põlema süttinud ridaelamu korsten. Päästjad kustutasid tahmapõlengu ning kontrollisid üle katuse ja pööningu. Edasist ohtu ei täheldatud.

