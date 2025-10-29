Inna Lepik on sündinud ja kasvanud Hiiumaal. Peale Käina kooli lõpetamist soovis ta, nagu enamik noori tol ajal, õppima minna kodust võimalikult kaugele. Nii jätkaski Inna haridusteed Räpinas, kus asus õppima iluaiandust, sest talle on lapsest saadik lilledega tegelemine meeldinud. Õppima minekuks oli Innal kolhoosist võetud suunamine, et saada stipendiumi. Sellega kaasnes aga kohustus Hiiumaale tagasi tulla. Õpe kestis kolm aastat ja seitse kuud ning selle ajaga tekkisid Innal juba mandril sõbrad ja ta ei soovinud üldse Hiiumaale tagasi tulla. Suunamise tõttu pidi ta seda siiski tegema ning Hiiumaale naastes asus tööle aiandisse. Halb pöördus üsna kiiresti heaks, kui Inna kohtus mehega, kellest sai ta laste isa. Kolmest lapsest kaks on juba täiskasvanud, noorim õpib aga Käina kooli viimases klassis.
TAHAB KÕRGEMALE | Inna Lepik võtab ronimist kui palverännakut või meditatsiooni
Esimest korda ronimisseinal jäi Inna Lepik viie meetri kõrgusele toppama. Teisel korral ronis aga tippu ja nüüdseks ronib lisaks siseseintele ka looduses kaljudel ning on teiste seas vallutanud 7000-meetrise Lenini mäe.
