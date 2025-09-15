TAAS VÄHENEB | Augustis sündis Hiiumaal neli last

Kokku on Hiiumaal kaheksa kuu jooksul sündinud 30 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis, mais ja augustis sündis neli last. Sündide arvu tõusis korraks juunis, kui sündis kaheksa last.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.
UUDISED
Omniva otsib sobivaid asukohti väikestele nn kogukonna pakiautomaatidele, millest võiks saada postiteenuste tulevikulahendus.
PÄÄSTE
13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning...
AMET
Jäägi ja Praagi tooted Hiiumaal tutvustamist ei vaja. Nende tehtud kinkekotid hakkavad silma ja on tuntud. Märkamatult on erivajadustega inimeste tööd hindav Jääk ja...