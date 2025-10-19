Kitsaste akende, aga ka väikeste lastega kodus on makrameetehnikas valminud rippuv lillepotihoidja väga hea lahendus. Päevavalgust armastavad taimed saab akna ette lakke riputada. Lisaks on lillepotihoidja lihtne viis oma kodu ilmet muuta.
ISETEGEMINE
TAAS MOES | Rippuv lillepotihoidja valmib vähem kui tunniga
Ilmselt paljud mäletavad aastakümnete tagusest ajast laes või akende ees rippuvaid lillepotihoidjaid. Need on taas moes ja mis eriti tore, makrameetehnikas lillepotihoidja teeb ka käsitöökauge inimene valmis vähem kui tunniga.
