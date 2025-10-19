Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

ISETEGEMINE

TAAS MOES | Rippuv lillepotihoidja valmib vähem kui tunniga

Ilmselt paljud mäletavad aastakümnete tagusest ajast laes või akende ees rippuvaid lillepotihoidjaid. Need on taas moes ja mis eriti tore, makrameetehnikas lillepotihoidja teeb ka käsitöökauge inimene valmis vähem kui tunniga.
Avatar photo
Hiiumaa Käsitööseltsi liige Tiia Niinemäe õpetab, kuidas lillepotihoidjat valmistada. | Foto: Kärolyn Kivistik

Kitsaste akende, aga ka väikeste lastega kodus on makrameetehnikas valminud rippuv lillepotihoidja väga hea lahendus. Päevavalgust armastavad taimed saab akna ette lakke riputada. Lisaks on lillepotihoidja lihtne viis oma kodu ilmet muuta.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

VALIMISPÄEV | Kärdlas hinnatakse inimeste tegusid

Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.

7 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Käinas käiakse aktiivselt valimas

Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...

7 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | 95aastane Endel tuli valima kindla teadmisega

Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.

8 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Valija Paladel: Ema ütles, et tuleb valima minna

Palade valimisjaoskonnas oli täna kella 12.15-ks valimas käinud üle 60 inimese.

8 tundi ago