SUVEKS KOJU TÖÖLE | Hiiumaa roll Risto Vaidla elus teatrirollide varju ei jää

Praegu elab Risto koos elukaaslase Annaga linna lähedal maal Raasikul. Risto koduteater asub Tallinna vanalinnas, Anna on kunstnik. Elukohavalikul said oluliseks rahu, vaikus ja looduslähedus, aga ka kiire ühendus pealinnaga. Raasikult viib rong poole tunniga Balti jaama, sealt on koduteatrisse vaid mõni minut jalutada.