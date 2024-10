SUUR RIKKUS | Jaano-Martin Ots: Hiiumaa supervõime on meres

Rand, puri, surf, kala, tuul, vetikas, merikarp, hüljes, sadam, madrus, kapten, laev… loetelu ühine nimetaja on meri. Nimekirja võib pikalt jätkata, jäägu see lugeja kodutööks. Kui palju merega seotud tegevusvaldkondi suudate minevikust meenutada või tulevikust tuletada? Vihjeks – neid on rohkem, kui arvata võiks. Torupilli-Juss nende hulgas.