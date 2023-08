SUUR MUUDATUS | Osavallad lihvitakse kõvasti õhemaks

Neljapäevasel Hiiumaa vallavolikogu istungil tuleb hääletusele vallavalitsuse struktuurimuudatus, mis toob osavaldades töötavad spetsialistid abivallavanema alluvusse. Emmastesse jääb näiteks alles vaid osavalla vanem ja sekretär. Vallavanema kinnitusel teenuste kvaliteet seeläbi ei kannata

Juba juunis alguse juhtimisauditi soovitustele tuginev vallavalitsuse ümberkorraldamise käigus kaotatakse kaks teenistuskohta ja alles jääb 66,35 kohta senise 68,35 asemel. Muudatuste sisu on peamiselt erinevate spetsialistide osavaldade alt vallavalitsuse osakondade koosseisu. “Liigume valdkondliku juhtimise ning spetsialiseerumise suunas,” märkis vallavanem Hergo Tasuja ja ütles, et muudatuste lõpp-punktiks on ühtne omavalitsus ühe ametiasutusena.