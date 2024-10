SUUR INVESTEERING | Dagöplast investeerib 2 miljonit eurot

Saare ühe suurima ettevõtte juhatuse liige Kulvo Pendra ütles, et kavas on investeerida olemasoleva Käina tehase sisemisse logistikasse, seadmeid välja vahetada ja ümber paigutada selleks, et paremini korraldada materjalide ja kaupade liikumist, aga ka ohutuse mõttes.