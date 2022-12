Suri Hiiu Lehe kauaaegne omanik Arne Pagil

Rootsis lahkus 18. detsembril veerand sajandit Hiiu Lehte välja andnud Arne Pagil.

Pagil sündis Saaremaal Sõrves 15. novembril 1940 neljalapselises peres. Koos ema ja õdede-vendadega tuli neil repressioonide ohus ette võtta ohtlik merereis Rootsi. Seal sai ta hariduse ja asus ka tööle. Tänu ema ning teiste lähedaste tugevale eestlustundele suutis Arne säilitada eesti keele.

Esmalt omandas Arne Pagil 1992. aastal Saaremaa ajalehe Meie Maa, 1997 ostis ära ka Hiiu Lehe.

Kaasteeliste sõnul pidas Pagil maakonnalehtede väljaandmist oluliseks. Ta soovis, et tänapäevase kajastamise kõrval oleks pilk heidetud ka ajalukku. Oluliseks pidas Pagil ka kirikuteemade kajastamist. 2013. aastal tunnustas Eesti evangeelne luterlik kirik teda selle eest aukirjaga. 2020. aasta veebruaris sai meediaettevõtja Arne Pagilist Saare maakonna vapimärgi kavaler. Tänavu tunnustasid hiidlased Arne Pagilit aunimetusega Hiiumaa Sõber 2021.

Arne Pagil loobus maakonnalehtede väljaandmisest 2022. aastal.

Hiiu Lehe kauaaegne peatoimetaja Harda Roosna meenutas Pagilit kui alati rahulikku ja sõbralikku inimest. Isegi kui ettevõttel ei läinud alati kõige paremini, toetas Pagil ettevõtet edasi lootuses, et edaspidi läheb paremaks.

Harda Roosna märkis, et lehe töötajaid Arne Pagil hoidis ja kaitses. Ta ei sekkunud kunagi toimetuse sisulisse töösse, vaid usaldas lehe tegijaid.

Hiiumaa sõbra tiitlina kaasnenud tänumeene – klaasist purjeka – saatis Roosna Pagilile Rootsi. Kas hiidlaste lehte välja andnud saarlane seda ka enne lahkumist nägi, Roosna ei teagi.

Hiiu Leht ühineb kaastunde­avaldustega.