KURSS ROOTSI | Hiiumaa tähistab suurpõgenemise 80. aastapäeva Vabaduse regatiga

Keskpäeval algav mälestuspäev toob kokku ajaloolased, mälestusürituste osalejad ja muusikud, et meenutada nii 1944. aasta poliitilist olukorda Eestis kui ka selle aja traagilisi sündmusi, pöörates erilist tähelepanu Hiiumaal toimunule. Kõnedele järgneb kontsert ja ühislaulmine ansambliga Väliharf, mille käigus saadetakse teele lahkuvad laevad.

Regatt algab kell 13 Kalana jahisadamast, kus purjekad ja väikelaevad, eesotsas pealaev Lisettega, võtavad suuna Rootsi Dalarö sadamasse. Ülesõit kestab sõltuvalt ilmaoludest 24-36 tundi. Regatil osalejate seas on ka Raivo Hansen, kelle isa Jüri oli üks 1944. aastal purjelaeval Enge Hiiumaalt põgenenud eestlastest. Hansen rääkis Hiiu Lehele, et Rootsi jõudmise järel küsiti isalt tema varasema tegevuse kohta ning tõlkes muutus tema “elukutse” metsavennast metsameheks. Nii sattus Jüri Rootsis metsatöödele nagu paljud Eesti põgenikud.

Priit Laineste on Jüri Hansenist teinud dokumentaalfilmi “Jüri”, mida Kalanas 10. augustil ka näha saab. Vabaduse regatil väntab Laineste filmile järge.

Regatil võivad osaleda kõik soovijad, kellel on oma laev või purjekas. Selleks palutakse ühendust võtta korraldajatega. Teekonnal tehakse lühike peatus, et mälestada 80 aastat tagasi merel hukkunuid. 12. augustil võtavad Dalarö sadamas regatil osalejaid vastu Rootsi Eestlaste Liidu esindajad, kohalik rannarahvas ja ajaloolased, kes on hoidnud Suurpõgenemise mälestust elavana.

“Vabaduseregatt 1944” korraldamist toetavad Hiiumaa vald, Kaitseliidu Hiiumaa malev, Rootsi Eestlaste Liit (REL), Üleilmse eestluse ja kultuuridiplomaatia osakond (EV välisministeerium), Eesti Kultuurkapital, Hiiu Purjelaeva Selts, SA Hiiumaa Sadamad, Märt Kelder ja Priit Laineste.