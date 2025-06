JUHTKIRI | Sõna lööb paremini kui malk

Liidat teavad kõik. Ei ole võimalik eriti kaua Hiiumaal elada, ilma, et sa tema kohta mõnda lugu ei kuuleks. Tavaliselt on need lood stiilis, kuidas autod ise teda nähes kiiruse maha võtavad ja külamehed teda nähes ise ratta seljast maha ronivad, sest paar päeva tagasi oli napsu võetud. Äkki on veel aurud sees.

Kõnealune ise ütleb tagasihoidlikult, et need jutud on ikka välja mõeldud ka ja tublisid politseinikke on meie ümber oi, kui palju. Aga seda Liida ümber lükkama ei hakka, et kui ikka rikkumine väga selge, siis pikka juttu pole. Või kui mõni võõras arvab, et Liidaga saab kurjustada. Kohalikud teavad ammugi, et ei saa. Kord peab majas olema.

Politseipatrulli tööd kõrvalt jälgides hakkas silma see, kui palju tegelikult inimestega räägitakse. Ei ole nii, et auto sõidab veidi lubatud piirmäärast üle ja pole kellegi asi. On ikka küll, sest see, kui auto kinni peetakse ja olukorda analüüsiv vestlus (mille käigus Liida tihti naeratab) läbi viiakse, mõjub teinekord isegi paremini kui kohene trahv. Ja selge on ka see, et kui esimest korda päädis rikkumine vestlusega, siis teist korda enam tõesti pikemat juttu ei ole.

Eesti politsei on aastate jooksul korduvalt toonitanud, et karistamise asemel püütakse rohkem ennetada.

Eesti politsei on aastate jooksul korduvalt toonitanud, et karistamise asemel püütakse rohkem ennetada. Isegi, kui see tundus pigem malgamentaliteediga ühiskonnast tulnud eestlastele liiga pehme, siis nüüd on see saanud ühiskonnas juba normiks. Rääkimine aitab tihti rohkem kui urvaplaaster.

Vaadates viimaste aastate uuringuid, on usaldus politsei vastu väga suur. 2024. aasta uuringute põhjal usaldas politseid 86–88% vastanutest, 2025. aasta alguses püsis usaldus samuti üle 80%. Sellised numbrid ei teki iseenesest, vaid just seetõttu, et politsei ei ole enam pelgalt karistusasutus.

Ja kui tihti nähakse politseid aeglaselt maanteel sõitmas ja pealtnäha mitte midagi tegemas, siis juba sellega, kui keegi patrulli märkab ja kohalolu tajub, on üks eesmärk täidetud. Me teame, et politsei on olemas.