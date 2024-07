Kõrgessaare raamatukogus hõljub siidi

„See on teine kord pühendada tekstiilikunsti näitus kohvikute päevale,“ selgitas Eiskop . Eelmise aastal esitlesid nad Eesti vaibakunsti näitusel „Kohv.Paus“, nüüd on siidkangaste kord.

Näitusel esinevad siidimaalijad Sirje Raudsepp, Merike Roodla, Sigrid Huik ja Ainikki Eiskop – kõik autorid on ka ise kohal ja tutvustavad oma loomingut.

Neli autorit on varemgi koos näitusel esinenud. Esimene kord toimus see aastal 2013 Võru Linnagaleriis ja sealt edasi on olnud esinemisi mujalgi Eesti linnades.

Eiskopi sõnul on ühisnäituste tegemise peamine põhjus suur armastus siidi, kui materjali vastu, aga kunstnikud naudivad ka üksteise seltskonda. „Siidimaali tehnikad nõuavad osavust, aga valmivad suhteliselt kiiresti ja kindlasti on värvil väga oluline roll,“ selgitab ta. „Selline värviküllane ja lendlev tulemus sobib nii seinatekstiiliks kui ka aksessuaariks kleidi või kostüümi juurde.“

Näitus jääb avatuks 30. augustini raamatukogu lahtioleku aegadel.