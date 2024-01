STREIK | Streigi jõud jäi arvatust väiksemaks

Koolid Kärdlas, Käinas ja Laukal eile juba töötasid, streikisid veel vaid üksikud õpetajad, kahes lasteaias toetusstreik täna veel jätkub.

Käina kooli direktor Ermo Mäeots ütles, et streiki jätkab kuus õpetajat, aga neid asendavad teised õpetajad ja kool töötab ning lapsed on koolis.

Kärdla kooli direktori Margit Kagadze sõnul jätkavad neil streiki üksikud õpetajad. „See oli ikka väga suur pingutus, et me suutsime need kolm päeva vahelduva eduga kooli lahti hoida osadele klassidele – pikemalt oleks see olnud väga keeruline,” märkis Kagadze toimunud streigi kohta.