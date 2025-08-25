Viimase kahe aasta jooksul on Paluküla arendamisse investeeritud üle 760 000 euro, millest uue teenindushoone rajamine moodustab enam kui 600 000 eurot. Kultuuriministeerium eraldas projekti jaoks 450 000 eurot regionaalsete tervisespordikeskuste arendamise meetmest, ülejäänu tuli Hiiumaa vallalt.
SPORT
SPORDIELU ARENG | Hiiumaa Paluküla terviseradadel avati uus teenindushoone
Hiiumaa spordielu sai olulise täienduse, kui Hiiumaa Paluküla terviseradadel avati pühapäeval uus teenindushoone. Pidulik avamine toimus koos Eesti maastikurattasarja Hiiumaa XCO etapiga, mille korraldajaks oli Team Hiiumaa.
