Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

UUDISED

SÕRVE VÕI KÕPU? | Riigilaevastik ei pea Kõput vanimaks torniks

Riigilaevastiku koduleht väidab, et esimene Eestimaal püstitatud tuletorn paiknes Saaremaal Sõrve säärel, mitte Hiiumaal Kõpus. Tuletornide uurija Indrek Laos leiab, et see info on eksitav.
Avatar photo
Kõpu tuletorn 2025. aastal. | Foto: Harda Roosna

Augusti algul riigilaevastik.ee lehel avaldatud uudises tutvustab kommunikatsioonijuht Kristel Kask viit Eesti tuletorni, mis tänavu tähistavad ümmargust juubelit.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

TULETORNI UURING | Betoonsärk peab, aga sadeveed valguvad kraevahele

Terve aasta kestnud uuringust selgus, et Kõpu tuletorni betoonsärgi seisund on üle ootuste väga hea ja niiskus pääseb torni hoopis mujalt, kui esmalt arvatud.

3 tundi ago

UUDISED

ETTEPANEK | Vald soovib praamipileti nädalavahetuse hinnakoefitsiendi kaotamist

Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaotada Hiiumaa ja mandri vahelisel praamiliinil nädalalõpu piletihinnale rakendatav koefitsient ning tahab, et püsielaniku soodustus laieneks kõigi...

4 tundi ago

UUDISED

Korteriühistu Maru sai üle 700 000 euro toetust kortermaja renoveerimiseks

Hiiumaal tegutsev korteriühistu Maru sai Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EIS) 707 358, 60 euro suuruse toetuse kortermaja renoveerimiseks. See moodustab 60% kogu projekti maksumusest....

7 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Jõerannas jäeti seitse lõket järelevalveta

27. augustil kell 17.04 said päästjad teate, et Jõeranna külas on märgatud järelevalveta lõket, mis tuule tõttu suuremaks läks. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest...

7 tundi ago