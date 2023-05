Soovitused koju ideaalse kohvilaua valimiseks

Ei ole mingi saladus, et kasutatav mööbel on just see, mis loob sinu koju unikaalse atmosfääri oma stiili, värvi ja disainiga. Reeglina pööratakse piisavalt tähelepanu suurematele mööbliesemetele nagu diivanid, tugitoolid, voodid ja seinakapid, aga väiksemad mööbilesemed jäetakse suurema tähelepanuta.

Aiamööbli valimisel pead näiteks otsustama, kas konkreetne päevitustool istmepadjaga sobib ülejäänud aiamööbliga või mitte. Kuid antud artiklis keskendume sobiva kohvilaua valimisele ja vaatame, mida tasuks selle juures silmas pidada.

Tegelikult on aga oma suurusest sõltumata iga mööbliese elutoas võrdselt oluline. Kohvilauad, mis sobivad ideaalselt diivaniga, tõstavad elutoa atmosfääri uuele tasemele. Sobimatu kohvilaud võib mõjuda toa üldmuljes aga võõrkehana.

Sarnased printsiibid kehtivad tegelikult nii toas kui õues.

Mida tasuks kohvilaua valimisel kindlasti silmas pidada?

Hea kohvilaud tagab sulle oma suurusega vajaliku pinnaruumi ja lisab elutoa ilmele viimase lihvi. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad sul leida oma diivanile kohvilala näol ideaalse partneri.

Määratle oma täpsemad vajadused

Mõned inimesed kasutavad kohvilauda ka söömiseks. Teised kasutavad seda lihtsalt kaugjuhtimispultide ja muude väikeste esemete hoidmiseks. Seetõttu peab kohvilaual olema just vastavalt sinu vajadustele ja harjumustele piisavalt ruumi.

Hinda kohvilaua kõrgust võrdluses diivani kõrgusega

Mõõda oma diivani istmepatjade kõrgus, sest hea kohvi- ehk diivanilaud peaks olema maksimaalselt sama kõrge kui diivani istmepadjad või isegi sellest veid madalam. Kui kohvilaud on liiga kõrge, võib see ruumis lihtsalt kohmakas ja ebasobiv välja näha.

Otsusta kohvilaua suuruse üle

Diivan on elutoas tavaliselt kõige tähtsam mööbliese ja püüab ka suurimat tähelepanu, nii et kohvilaud, mille sa diivani ette asetad, peaks olema diivanist pisut väiksem. Hea rusikareegel on, et maksimaalne diivanilaua laius on kaks kolmandikku diivani laiusest. Liiga väike laud on parem kui liiga suur laud, kuid ära siiski äärmustesse lasku.

Pane ka tähele, et sinu liikumistee diivanini peaks olema piisavalt lai ja vaba ning kohvilaud peaks diivanil istuva inimese jaoks olema ka käeulatuses, et laualt hõlpsalt asju haarata.

Vali kohvilaua kuju

Ümmargune, ovaalne, asümmeetriline, ruudukujuline või ristkülikukujuline? Sinu otsust mõjutavad diivani kuju, stiil ja suurus ning ruumi sisekujundus. Samuti tuleks tähelepanu pöörata vaiba kujule. Kui diivan on nurgeline ja vaip ise ristkülikukujuline, annab näiteks ovaalne või ümmargune kohvilaud kogu koplektile stiilse ja pehme puudutuse.

Kohvilaua materjali valimine

Marmor, klaas, messing, värvitud metall ja puit on hetkel kõik trendikad diivanilaua materjalid. Vali materjal, mis vastab sinu vajadustele kõige paremini. Kui arvad, et liigutad lauda sageli, vali selleks kerge laud. Lastega pered aga peaksid valima hoopis materjali, mis talub kriimustusi. Lisaks on näiteks kandikulaadne laud laste jaoks suurepärane koht oma Lego komplektide kokkupanemiseks, kuna tükid ei kuku sellelt põrandale.

Ühilda ja sobita

Millegi unikaalse loomiseks võid elutuppa paigutada ka paar erineva kõrgusega kohvilauda. Nende kombineerimine näeb toas hea välja ja on ka mugav kui vajad lisapinda, sest saad erinevad kohvilauad lahti tõmmata. Kui vajad diivani ees aga rohkem ruumi, võid lauad kokku lükata.

Erineva suurusega kohvilauad võivad olla ka erinevatest materjalidest. Ühe laua võid asendada ka hoopis väiksema tumbaga, mille lükkad vastavalt vajadusele osaliselt kohvilaua alla. Nii on sul alati elutoas olemas täiendav istekoht, kui sa seda vajad.

Kui vajad rohkem lauapinda, aga eelistad väiksemat kohvilauda, võid eraldiseisvalt elutoas omada ka kohvilauale lisaks väiksemat lauda. Erinevalt kohvilauast võib diivani kõrval asuv abilaud olla kõrgem kui diivan ise.