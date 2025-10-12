SOONLEPA VANAHÄRRA | 89-aastase Enn Johannese kolm ametit

Aias kõnnib mees. Musta jope ja halli nokamütsiga. Tal on pann käes. Ütlen tere. Ta ei kuule. Teretan veelkord. Ta ei kuule ikka veel. Astun lähemale. Seisan talle nina ette. Ta näeb mind. Tervitab vastu. Kutsub rõõmsalt tuppa. Paneb panni käest ära. Viib mööda musta metallist keerdtreppi üles pööningule. Galeriisse. Osutab toolile ja käsib istuda. Istub ka ise. Ma ei küsi midagi. Ta räägib.